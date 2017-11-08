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Rusya vatansız kişilere kimlik verebilir

Rusya’nın iktidar partisi olan “Birleşik Rusya” Rusya’da yaşayan vatansız insanlar için geçici süreyle kimlik belgesi verilmesi teklifinde bulundu.

Rusya vatansız kişilere kimlik verebilir

08 Kasım 2017 21:30

Birleşik Rusya partisi Rusya’daki vatansız insanlar için geçici bir kimlik belgesi çıkarma teklifinde bulundu. Teklif, Milletvekili Dmitry Vyatkin tarafından geldi.

Vyatkin, Rusya'da ikamet eden vatansız kişilere durumlarını netleştirmek için geçici bir kimlik belgesi düzenlenmesi önerisinde bulundu. Vyatkin, "Anayasa Mahkemesinin kararını takip ederek Rusya İçişleri Bakanlığı, yasalarla bu kişilere geçici bir kimlik belgesi vermeyi öngören değişiklik getirme konusundaki federal bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasama girişimi tarafımızdan desteklenmektedir” dedi. 

Şehriyar İmanbeyli
 

Etiketler: kimlik, rusya

 

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