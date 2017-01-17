İran, ABD'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye müzakerelerinde bulunmasını istemiyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi, Washington yönetiminin 23 Ocak'ta masada bulunmasına karşı olduklarını söyledi. Zarif, "Biz onları davet etmedik ve orada olmalarına da karşıyız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı yıllık basın toplantısında ABD'nin Astana'ya gelmesini umduklarını ilan etmişti. Lavrov, "Trump'ın ekibi ile Suriye'de yapacağımız işbirliğinin, Obama yönetimi ile yaptığımıza göre daha etkili olacağını umuyorum. Trump yönetiminden temsilcilerin Astana'da 23 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edilmesini doğru buluyoruz ve geleceklerini umuyoruz" demişti.

Lavrov ayrıca, Trump yönetimiyle ilk temasın Astana'da gerçekleşebileceğini de vurgulamıştı.

Astana'daki barış görüşmeleri, Türkiye ve Rusya'nın öncülülüğünde iç savaş ülkesi Suriye'de 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesten sonra ikinci adım olma özelliğini taşıyor. Suriyeli muhalifler, blok halinde Astana'da olacaklarını dün duyurmuştu.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye muhalif çizgideki Kürtlerin de barış görüşmelerine katılacağı bildiriliyor. Irak'taki Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin desteklediği Suriyeli muhalif Kürtlerin Astana'ya gideceğini, Barzani'nin yayın organı Rudaw duyurdu. Türkiye, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin Astana'da olmasına kesinlikle karşı.

30 Aralık tarihinde başlayan ateşkes yer yer ihlal edilse de şimdiye kadar çoğunlukla uygulandı. Ateşkes, terör örgütleri IŞİD ve El Nusra'yı kapsamıyor.

Kaynak: Milliyet