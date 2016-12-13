Sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 50 kişilik grup, gece saatlerinde Rusya Büyükelçiliği önüne geldi. Burada sloganlar atan grup üyeleri, Rusya’nın Suriye politikalarını eleştirdi. Eylemlerini bir süre sürdüren grup, daha sonra İran Büyükelçiği’ne yürüdü.

Tahran Caddesi üzerinde bulunan İran Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, “Halep Türk’tür Türk kalacak”, “Halep İran’a mezar olacak” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı. Bir süre dua ve Kur’an-ı Kerim’den sureler okuyan grup, olaysız şekilde dağıldı. Polis ekipleri, her iki büyükelçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Musa Erdoğan - Onur Emre Durak