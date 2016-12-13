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Rusya ve İran büyükelçilikleri önünde protesto

Rusya ve İran Büyükelçilikleri önünde toplanan bir grup eylemci, iki ülkenin Suriye politikasını protesto etti.

Rusya ve İran büyükelçilikleri önünde protesto

13 Aralık 2016 07:42
Rusya ve İran büyükelçilikleri önünde protesto - Tıkla İzle

Sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 50 kişilik grup, gece saatlerinde Rusya Büyükelçiliği önüne geldi. Burada sloganlar atan grup üyeleri, Rusya’nın Suriye politikalarını eleştirdi. Eylemlerini bir süre sürdüren grup, daha sonra İran Büyükelçiği’ne yürüdü.

Tahran Caddesi üzerinde bulunan İran Büyükelçiliği önünde toplanan eylemciler, “Halep Türk’tür Türk kalacak”, “Halep İran’a mezar olacak” ve “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı. Bir süre dua ve Kur’an-ı Kerim’den sureler okuyan grup, olaysız şekilde dağıldı. Polis ekipleri, her iki büyükelçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. 

Musa Erdoğan - Onur Emre Durak

Etiketler: iran büyükelçiliği, Rusya Büyükelçiliği, sosyal medya


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