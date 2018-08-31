Rusya ve İsveç maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde 7 Eylül’de Trabzon’da Rusya ve 10 Eylül’de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. A Milli Takım, 3 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Rusya maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek A Milli Takım, 6 Eylül Perşembe günü Trabzon’a gidecek ve mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 19.00’da karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcunun antrenman öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 18.30’da başlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yapacağı Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçı saat 21.45’te başlayacak.

A Milli Takım, İsveç ile oynayacağı karşılaşma için 8 Eylül Cumartesi günü Trabzon’dan Stockholm’e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı 9 Eylül Pazar günü saat 18.30’da Friends Arena’da gerçekleştirilecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki son antrenmanını da stadyumda saat 19.00’da yapacak.

İsveç ile Türkiye arasında Solna kentindeki Friends Arena’da oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakası saat 20.45’te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, 11 Eylül Salı günü saat 10.00’da Stockholm’den İstanbul’a dönecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp FC)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City FC), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (SK Rapid Wien), Serdar Aziz (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Akhisarspor)

Orta saha: Cengiz Ünder (AS Roma), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Serdar Gürler (SD Huesca), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Akbaba (Galatasaray), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yunus Mallı (VfL Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton FC), Enes Ünal (Real Valladolid CF)