Rusya ve Kazakistan’dan 1,3 milyon turist gelecek

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin turizm potansiyeli yüksek bölgeler olduğunu söyleyen Atlasglobal Havayolları Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, bu ülkelerde oluşturdukları pazarlama başkanlıklarıyla birlikte bölgenin turizm pazarının Türkiye’ye çekilmesi konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Rus pazarının turizm potansiyelini Türk Tur Operatörlerinin yönettiğini de kaydeden Sancar, Avrupa’nın turizm üzerindeki hegemonyasına alternatif bir pazar olarak BDT ülkelerinin turizm pazarının Türkiye’ye kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Sancar, “BDT ülkelerinin 27 havalimanından Türkiye’ye günde 45 seferle toplamda 1,3 milyon cidarında turist taşımayı öngörüyoruz. Bunlarla ilgili tüm planlamalar yapıldı. Satışların yüzde 40’ı tamamlandı” dedi.

“Türkiye’nin bir numaralı turist potansiyeli Rusya’dan”

Uzun yıllar turizmde tur operatörlüğü ve profesyonel turist rehberliği yapan Sancar, Rus pazarının Türkiye’ye kazandırılması noktasında değerlendirmeler yaparak şu ifadelerde bulundu: “Boğaziçi’nde okurken üniversitenin son dönemlerinde turizm alanında Almanların ve Avrupa’nın bir hegemonyası olduğunu gördüm. Turizm alanında bizi yönlendiriyorlar. Dolayısıyla pazardaki şartlar ve talebi onlar belirliyor. Bu duruma alternatif bir pazar oluşturmamız gerektiğini ve bu alanda Avrupa’ya bağlı kalmamamız gerektiğini düşündüm. Avrupa ile bir sorunumuz olduğu zaman alternatif bir pazarımız olsun istedim. Bu nedenle de 1990’lı yılların sonunda üniversiteyi de bitirdikten sonra çalışmalara başladım. Sovyetler Birliği döneminden gelen kapalı gruplara da zaten rehberlik yapıyordum. O rehberlik döneminde edindiğim ilişkiler ile ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra onlarla işbirliğimi geliştirdim. Oradaki özel sektöre geçen turizmciler ile iletişime geçerek onlara yavaş yavaş turizmi öğretmeye başladık. Turizm öğrettikten sonra da o grupları Bulgaristan üzerinden ya da otobüs ile Gürcistan üzerinden Türkiye’ye getirmeye başladık. Bu çok zorlu bir süreçti. Ancak tüm zorlukları aşarak bugüne ulaştık. Şuanda Rus pazarının turizm potansiyelini Türk Tur Operatörleri yönetiyor. Türkiye’deki bir numaralı turist potansiyeli Rusya’dan ve diğer cumhuriyetlerden. Dolayısı ile bu da bizi gururlandırıyor” dedi.

“27 havalimanından günde 45 sefer yapıyoruz”

Kazakistan, Sibirya, Ural ve Japonya sınırlarından olmak üzere Rusya’nın 22 şehrinden her gün Antalya’ya sefer yaptıklarını da kaydeden Sancar, “Bazı şehirlerden ikişer uçuş yapıyoruz. Şuanda o bölgeye günde 26 civarında sefer yapıyoruz. Mayıs sonuna kadar bu sayının günde 40 sefere çıkabileceğini öngörüyoruz. Rusya’nın dışında Kazakistan’ın da üç şehrinden uçuşlarımız var. Ayrıca Kazakistan’ın başkenti Astana’dan her gün uçuşlarımız var. Ukrayna’dan da aynı şekilde uçuşlarımız var. Dolayısıyla o bölgeden 27 havalimanından günde 45 seferle toplam 1,3 milyon civarında turist taşımayı öngörüyoruz. Bunlarla ilgili tüm planlamalar yapıldı. Satışların yüzde 40’ı tamamlandı” ifadelerinde bulundu.

“Daha fazla tarifeli uçuşla daha fazla turist hedefliyoruz”

Toplamda Türkiye’ye gelecek olan turist sayısının 4 buçuk milyon olarak öngörüldüğünü de belirten Sancar, “Atlasglobal olarak bu sene Rusya ve Kazakistan’dan 1,3 milyon yolcu hedefimiz var. Satışlara baktığımızda bu hedefi yakalayacağımızı görebiliyoruz. Aslında bizim burada hedeflediğimiz şey daha fazla tarifeli uçuş koyarak ülkemize gelen turist sayısının tüketicinin kendisinin belirlemesi. Çünkü Avrupa’da yolcu gitmek istediği bölgeyi kendisi belirliyor. Ancak maalesef bazı tatil bölgelerinde turistin böyle bir seçeneği yok. Çünkü o bölgelerde tur operatörleri kapasiteyi belirliyor. Dolayısıyla tur operatörü hangi seçeneği koyuyorsa turist onu seçmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bizler daha çok tarifeli sefer koyarak ülkemize daha çok turist gelmesini sağlayacağız. Uzun dönemdeki amacımız budur” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Orhan Sancar Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunudur. Tur operatörü olarak sektöre başladı. Uzun yıllar turizmde tur operatörlüğü ve profesyonel turist rehberliği yapmıştır. 1990’lı yıllarda Rusların Türkiye’ye gelmesi noktasında önemli çalışmalar yapan ekibin başındadır. 2009’a kadar Atlasglobal Havayolları ile birçok çalışma ve operasyon gerçekleştirmiştir. 2009’da Rus pazarına girme projesi ile BDT Satış ve Pazarlama Başkanlığı Bölümü’nü kurdu. Şuan BDT Ülkeleri Koordinatörü görevini yürütmektedir. Ayrıca 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar’ın yeğenidir.

