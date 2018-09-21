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Rusya ve NATO'dan uluslararası güvenlik üzerine görüşme

Rusya ve NATO'dan uluslararası güvenlik üzerine görüşme
Rusya ve NATO'dan uluslararası güvenlik üzerine görüşme

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile uluslararası güvenlik ve Rusya'nın ittifakla olan işbirliği üzerine bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, 21 Eylül 2018 tarihinde NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti ile telefon görüşmesi yaptı" denildi.
Görüşmede uluslararası güvenlik ve Rusya'nın ittifakla olan işbirliğinin ele alındığı bildirildi.  

Şehriyar İmanbeyli


 

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