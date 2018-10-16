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Rusya ve Suudi Arabistan arasında dikkat çeken görüşme

Rusya ve Suudi Arabistan arasında dikkat çeken görüşme
Rusya ve Suudi Arabistan arasında dikkat çeken görüşme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr’in üst düzey bir Rus heyet ile başkent Riyad’ta görüştüğünü duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait üst düzey bir heyetin 14-15 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, Rus heyetin aynı zamanda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından da kabul edildiği belirtilirken tarafların Suriye meselesi üzerine konuştuğu aktarıldı. Rus heyette ise Rusya'nın Suriye Baş Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Savunma Bakanlığı temsilcileri yer aldı. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi üzerine Riyad'a gerçekleştirdiği ziyaretinden önce gerçekleşen üst düzey görüşme dikkat çekti.  

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