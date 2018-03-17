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Rusya yarın sandık başına gidiyor

Rusya, yeni devlet başkanını belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Rusya yarın sandık başına gidiyor

17 Mart 2018 13:41

Rus seçmenler, yeni devlet başkanlarını seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçmen yedinci başkanlık seçimi için 08.00 ila 18.00’a kadar oy kullanacak. Merakla takip edilen seçimleri 86 ülkeden bin 455 resmi gözlemcinin yanı sıra 14 uluslararası kurumdan da görevliler izleyecek. 

Başkanlık seçimlerindeki en güçlü aday mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin. Seçimlerde tek bağımsız aday olan Putin’in yanı sıra Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinski, Büyüme Partisi lideri Boris Titov, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraykin ve Sivil İnisiyatif Partisi Adayı Kseniya Sobçak ülkenin yeni lideri olmak için kıyasıya bir mücadele içinde olacak. 

Seçim anketlerine göre Putin’in yüzde 69 ila 73 arasında oy alması bekleniyor. Seçimlerden galip olarak çıkacağı tahmin edilen Vladimir Putin, daha önce 2000 ve 2004 yıllarındaki başkanlık seçimlerine bağımsız olarak, 2012 yılında ise Birleşik Rusya Partisinin adayı olarak katılmıştı.  

 

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