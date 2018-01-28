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Rusya'da Alexei Navalny için destek gösterisi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde gözaltına alınan muhalefet lideri Alexei Navalny için destek gösterisi düzenlendi.

Rusyada Alexei Navalny için destek gösterisi

28 Ocak 2018 23:26

Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin gözaltına alınmasının ardından ülkede destek gösterileri sürüyor. St. Petersburg'ta Navalny için yapılan gösteride Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine sloganlar atıldı. İzinsiz olarak yapılan gösteriye yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Moskova'dan farklı olarak St. Petersburg'taki gösterinin sakin geçtiği gözlendi.

Öte yandan, Navalny daha önce destekçilerini yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olarak 28 Ocak tarihinde Moskova'da protesto eylemine katılmaya çağırmıştı.

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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