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Rusya’da AVM yangını: 8 yaralı

Rusya’nın İrkutsk şehrinde bir AVM’de çıkan yangında 8 çocuk yaralandı. AVM’deki bin 500 kişi yangından kurtarıldı.

Rusyada AVM yangını: 8 yaralı

01 Haziran 2018 16:32

Rusya’nın Moğolistan sınırında, Bayrak Gölü şehirlerinden olan İrkutsk şehrinde bulunan Komsomol alışveriş merkezinde çocuklar için hazırlanan bilim ve deney merkezinde yangın çıktı.

Alışveriş merkezindeki eğitmenler tarafından kimyasallarla yapılan deney sırasında parlama meydana geldi. Parlamanın ardından alevlerin yayılmasıyla birlikte yangın salondan tüm AVM’ye yayıldı. Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri yoğun bir kurtarma çalışmasına başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında bin 500 kişi kurtarıldı. Salonda bulunan ve en ön sıralarda oturan 10 yaşında bir erkek çocukla 13 yaşındaki kız çocuğunda yüzde 25 oranında yanıklar meydana geldi. 5 ile 13 yaşındaki toplam 8 çocuk şehirde bulunan hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili Rusya Federasyonu Araştırma Merkezi tarafından güvenlik kamera görüntülerini yayınladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha önce Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrinde bulunan Zimnyaya Vişnya alışveriş merkezinde meydana gelen yangında 64 çocuk yanarak yaşamını yitirmişti.  

Erhan Altıparmak

 

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