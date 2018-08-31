Rusya'da beton mikseri devrildi, faciadan dönüldü

Rusya’nın Soçi şehrinde yaşanan olayda bir beton mikseri, sürücüsü viraja sert girince bir anda devrildi. Aracının arka kapısını açarak karısının ve çocuğunun çıkmasını bekleyen kişinin zamanlaması adeta faciadan dönülmesini sağladı. Devrilen mikserin sürüklediği aracın kapısının açılması nedeniyle çocuğunu kucağına alan kadın araçtan hemen çıktı. Mikserden ise bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin olay yerine koşmasıyla beton mikserinin şoförünün de çıkarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken beton mikserinin şoförünün ifadesinin alındığı öğrenildi.

Erhan Altıparmak