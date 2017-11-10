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Rusya’da bina çöktü: 5 ölü

Rusya’da 9 katlı binanın bir kısmının çökmesi sonucu biri çocuk, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusyada bina çöktü: 5 ölü

10 Kasım 2017 11:11

Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk’de dün akşam saatlerinde 9 katlı binanın bir kısmı çöktü. Meydana gelen olayda, 28 kişinin yaşadığı 8 dairenin tamamen tahrip olduğu ve biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 540 kişinin yaşadığı bina tamamen boşaltıldı. İlk belirlemelere göre 5. kattaki bir dairede meydana gelen patlama nedeniyle binanın çöktüğü belirtiliyor.

Udmurtya Başkanı Aleksand Breçalov gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Udmurtya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Öte yandan, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Enkaz altında 2 kişinin daha olabileceğinden endişe ediliyor. 

Şehriyar İmanbeyli

Etiketler: bina çökmesi, rusya

 

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