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Rusya’da dağcı grubu kayboldu

Rusya’nın Krasnodar bölgesinden hareket ederek Kuzey Osetya’da bulunan Kafkas dağlarında tırmanışa geçen dağcılar kayboldu. Ekipler 5 dağcıyı kurtarırken, geri kalan 3 dağcının hayatını kaybettiğini düşünülüyor.

Rusyada dağcı grubu kayboldu

25 Ağustos 2018 16:14

Krasnodar bölgesinde faaliyet gösteren dağcılık kulübü üyesi 8 dağcı Kuzey Osetya’da bulunan Kafkas dağlarına tırmanmak için hareket etti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığına tırmanış için bilgi vermeyen dağcılar tırmanışın 480’nci metresinde kayboldu. Bölünerek kaybolan dağcılardan 5 dağcı Acil Durumlar Bakanlığına sinyal göndermeyi başardı. Bakanlığa ulaşabilen 5 dağcı ekipler tarafından kurtarılabildi. Ardından diğer 3 dağcı için arama çalışması başlatıldı.

Dağcıların çantaları bulundu

Yaşanan trajedinin üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı dağcıları aramak için çalışma başlattı. Fakat kötü hava koşulları nedeniyle dağcılar 3 gün boyunca bulunamadı. Dağcılardan sinyal alınamadığı için yerleri de tespit edilemedi. Helikopter desteğiyle düzenlenen arama kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.

Hava koşulları zorlaşınca arama kurtarma faaliyetlerine ara verildi. Aramalar sırasında dağcılara ait olduğu tespit edilen 3 sırt çantası tespit edildi. Alexandr Sadaev, Aleksi Tukmakov ve Anatoli Barabaş isimli dağcıların kesin olarak öldükleri üzerinde durulurken cesetlerine ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.
 

 

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