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Rusya'da depoda yangın: 10 ölü

Rusya’nın Novosibirski şehrinde bir depoda çıkan yangın sonucunda aralarında Çin ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Rusyada depoda yangın: 10 ölü

04 Ocak 2018 13:48

Rusya’nın Novosibirski şehrinde bir depoda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aralarında Çin ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu hayatını kaybedenlerin depoda çalışanlar olduğu bildirildi. Yükselen dumanlar 2 bin metrekarelik bir alanı kapladı.

Rusya Federasyonu Novosibirsk bölgesindeki Acil Durumlar Bakanlıklarının açıklamasına göre, yangın ayakkabı ithal eden bir depoda başladı. Depolarda ayakkabı üretimi için hazır bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Şehriyar İmanbeyli

Etiketler: depo, rusya, yangın

 

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