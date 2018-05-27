Rusya'da dünya kupası için yoğun güvenlik önlemleri

Rusya’da 14 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan FİFA Dünya Kupası organizasyonu için ülke genelinde güvenlik önlemlerine resmen başlandı. Rusya’nın 15 şehrinde gerçekleşecek olan müsabakalarda sorun çıkmaması adına güvenlik önlemleri alınarak, ülke içerisinde organizasyon boyunca silah satışı ile gelen turistlerin de silah bulundurması veya ülkeye sokması yasaklandı. Ayrıca alınan kararlar doğrultusunda cam şişelerde satışı gerçekleşen alkol ve meşrubat satışları kısıtlandı. Bıçak gibi kesici aletlerin de taşınması ve satışlarının yasaklandığı ülkede, bazı ilaç türlerinin de satışlarına yasak getirildi. Ayrıca Rusya, komşu ülkelerin sınırlarında güvenlik arttırımına gitti.

Abhazya tarafından açıklama yapıldı

Sınır güveliği nedeniyle komşu ülke geçişlerine kısıtlama getirildiğine dair çıkan haberlere karşı Abhazya tarafından yapılan açıklamada, “Rusya tarafından Abhazya tarafına turist geçişi konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacak. Sadece ülkeler arası ihracatta kamyon ve tır geçişlerine özel izin ve denetim getirilecek. Bu nedenle Rusya’nın güvenlik önlemleri Abhazya’ya geçişleri doğrudan etkilemiyor” denildi. Gürcistan’dan geçişlerin sınırlı yapıldığı Abhazya’nın tek geçiş noktası Rusya sınırı olan Psou sınır kapısı. Gelirinin çoğunu turizmden elde eden Abhazya’ya turist girişinin neredeyse tamamı bu sınır kapısından gerçekleşiyor.

Erhan Altıparmak

