Rusya’da düşen uçağın görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Yolcu uçağının yere çarpma anı olay yerine yakın bir binadaki güvenlik kamerasından görüntülendi. Görüntülerde uçağın yanarak düştüğü ve hızla zemine çarptığı görülüyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, 71 kişinin bulunduğu düşen yolcu uçağından kurtulan olmadığını belirterek, kimlik tespitinin zaman alabileceğini açıkladı.