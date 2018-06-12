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Rusya'da gemi kazası: 11 ölü

Rusya’nın Volgograd şehrinde bulunan Volga nehrinde 1 yolcu gemisi ile 1 katamaranın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Rusyada gemi kazası: 11 ölü

12 Haziran 2018 11:15

Rusya’nın en uzun ve en geniş nehirlerinden olan ve dünyanın birçok ülkesinden turist çekmeyi başaran Volga nehrinde korkunç bir kaza yaşandı. Dün gece saatlerinde Volgograd şehrinden Voroshilovsky şehrine toplam 16 kişi taşıyan küçük ölçekli yolcu gemisiyle küçük ölçekli gezi teknesi olarak bilinen katamaran çarpıştı. Yaşanan çarpışmada birçok kişi nehre düştü. Nehirde gece boyunca arama tarama çalışmaları yapıldı. Gündüzün ilk saatlerinde ancak 5 kişi kurtarılabildi. 11 kişi ise nehirde boğularak yaşamını yitirdi. Nehir çevresinde çalışmalar sürerken, olayla ilgili Rus makamları soruşturma başlattı. 

Erhan Altıparmak
 

 

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