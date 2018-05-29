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Rusya’da helikopter kayboldu!

Rusya’nın Mi-2 helikopteri Baltık denizi yakınlarında radarda kayboldu.

Rusyada helikopter kayboldu!

29 Mayıs 2018 13:16

Rusya’ya ait bir helikopter Baltık denizi yakınlarında kayboldu. Elde edilen bilgilere göre, yaklaşık 2 saat önce radarlarda görünen Mi -2 helikopterde bulunan 3 kişinin çağrılara vermediği, helikopterle en son bağlantının Moskova saati ile saat 8.00 bağlantı yapıldığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı olayla ilgili araştırma başlattığını bildirdi. 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise helikopterinin en son iletişim yaptığı araziye havadan ve karadan arama kurtarma ekiplerini gönderdiğini açıkladı. 

Şehriyar İmanbeyli 

Etiketler: rusya

 

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