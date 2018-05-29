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Rusya'da inanılmaz olay! Bariyerlere çarpınca...

Rusya’nın Soçi kentindeki bir köprü üzerinde seyir halindeyken bariyerlere çarpan sürücü, arabadan inip kendisini köprüden aşağı attı.

Rusyada inanılmaz olay! Bariyerlere çarpınca...

29 Mayıs 2018 19:49

Rusya’nın Soçi kentinden Soçi’den Krasnodar yönüne ilerlerken 35 yaşındaki Alexei L. Seyir halindeyken bir köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası şoka giren sürücü yolda ilerleyen diğer sürücülerin bakışları arasında kendisini köprüden aşağı attı. Bariyerlere yapışan kapıyı açamayan sürücü, aracın penceresinden çıkarak doğrudan köprünün korkuluklarına yöneldi. Koşarak bariyerlere ulaşan sürücü kendisini yaklaşık 100 metreden aşağıya bıraktı. Sürücü yaşamını yitirirken diğer sürücülerden bazıları yaşananları cep telefonları ile çekip sosyal medyada paylaştı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erhan Altıparmak
 

 

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