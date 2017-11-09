Rusya’da kaybolan helikoptere ulaşıldı

Rusya’da Mi-8 tipi helikopter, ülkenin kuzeyinde bulunan Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'ne bağlı Uhta’ya acil iniş yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 kişiyi taşıyan helikopter acil iniş yapmasının ardından irtibat kurulamadığı ve helikopterde bulunanların akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sonrasında yapılan açıklamada, helikopterin kaptanı ile iletişim kurulduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada ölü olmadığı belirtildi. Ancak yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Açıklamada, "Helikopter kaptanıyla iletişim kuruldu. Helikopter motorunda yaşanmış sorunla bağlı zorunlu iniş yapıldı. Gemide olan mürettebatın hepsi yaşıyor" denildi.

Şehriyar İmanbeyli

