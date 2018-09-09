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Rusya’da öfkeli sürücü yayaların arasına daldı: 1 ölü

Rusya’da öfkeli sürücü yayaların arasına daldı: 1 ölü
Rusya’da öfkeli sürücü yayaların arasına daldı: 1 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kişi, aracıyla yayaların arasına daldı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Moskova’nın güneyinde bulunan en işlek caddelerden olan Novocherkassk bulvarında bir kafede Kırgızistan uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışmadan sonra sinirlenen bir Kırgız sürücü arabasına bindi. Çok sinirlenen Kırgız sürücü biraz mesafe kat ettikten sonra aracını kalabalığın üzerine sürdü. Olay yerinde birçok kişi aracın çarpmasıyla çevreye savruldu. Aracın altında kalan 17 yaşındaki bir Rus genci ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Aracın çarptığı diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İLK İFADESİ ALINDI 

Yaşanan saldırıdan sonra gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu aracın şoförü sağlık kontrolünden geçti. Alkolsüz olduğu tespit edilen saldırganın verdiği ilk ifadede sinirlenerek yayaların arasına daldığını söylediği öğrenildi. Saldırgan, arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada arkadaşları tarafından aşağılandığını, bu duruma dayanamayarak aracına binerek yayaların arasına daldığını söyledi. Rus istihbaratı ve polisi olaya karışan saldırgan sürücü ve bahsi geçen diğer Kırgızistan uyruklu şahıslar üzerinde araştırma yaparak terör bağlantılarının olup olmadığını araştırmaya başladı.  

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