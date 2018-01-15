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Rusya’da okulda bıçaklı kavga: 15 yaralı

Rusya’da bir okulda çıkan kavgada, biri öğretmen ve 14 öğrenci yaralandı.

Rusyada okulda bıçaklı kavga: 15 yaralı

15 Ocak 2018 17:22

Rusya'nın Perm Şehrinden bir okulda, 2 öğrenci arasında ders sırasında çıkan tartışma, diğer öğrencilerin de karışması sonucu büyük bir kavgaya dönüştü. Kavgada öğrencileri ayırmaya çalışan öğretmenlerden biri ve 14 öğrenci yaralandı. Kavgayı başlatan 2 öğrenci de bıçak bulunduğu ve diğer öğrencilerden bazılarının bıçakla yaralandığı aldığı belirtildi. Yaralanan kadın öğretmenin ve öğrencilerden birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası 700 öğrencinin okuldan tahliye edildiği ve derslere geçici olarak ara verildiği bildirildi.

 

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