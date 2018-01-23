Rusya'da parayı bıraktı Hindistan’da yogayı seçti

Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra önce Kazakistan’a giden İnanç Karakaş, daha sonrasında da Rusya’da çalışmaya başladı. Yoğun ve yorucu bir iş temposuyla çalıştıklarını belirten İnanç Karakaş, aldığı yüksek maaş ile garanti bir hayat yaşadığını düşünenlerin aksine ‘modern kölelik’ olarak gördüğü durumdan sıyrılmak için işten ayrıldığını ifade etti. Hayallerine vakit ayıramadığını ve istediği hayatı yaşayamadığını belirten Karakaş, bazı şeyleri sorgulamaya başladığını ve huzuru yogada bulduğu için Asya seyahatine çıktığını söyledi.

“Ben bu hayatı istemiyorum”

Rusya’da özel bir şirkette planlama ve maliyet kontrol mühendisi olarak çalıştığını belirten İnanç Karakaş, mesleki tatminsizlikler ile dolu bir ofis hayatında yoga ile tanıştığını ifade etti. Karakaş, “Rusya’ya gittim ve orada bir süre çalıştım. Yorucu ve sıkıcı bir iş temposu vardı. Mesleki tatminsizlikler ile dolu bir ofis hayatında yoga ile tanıştım. Rusya’da Planlama ve Maliyet Kontrol Mühendisi olarak çalışıyordum. Türkiye’ye göre daha dolgun maaş alıyordum ama aslında yoğun ve zorlu bir hayatım vardı. İki haftada bir gün izinle çalışıyorduk. Sabah 8’de başlayan mesaim, akşam 7’de bitiyordu. Bazen toplantılar oluyor derken çıkış saatimiz akşam 10’u buluyordu. İşin gücün iş oluyordu. Kendime vakit ayıramıyordum. Yüksek maaş alıp kendini garanti altına alsan bile bu durum bana biraz garip geldi. ‘Ben bu hayatı istemiyorum’ noktasına geldim. Bunları düşünmeye başladığım anda yoga ile tanıştım” şeklinde konuştu.

“Modern köleliğe doğru giden hayattan sıyrılmak istedim”

"Sistem bizleri ‘modern köle’ haline getirdi" diyen İnanç Karakaş, insanların önüne sunulan standart bir hayattan yoga sayesinde kurtulduğunu belirtti. Karakaş, “Yoga yapmaya başlayınca insanın gözünün önündeki perdeler kalkıyor. Dolayısıyla düşünmeye başlıyorsun ‘ben ne yapıyorum?’ diye. Bir süre daha böyle devam ettikten sonra işi bırakmayı belki de bir süre ara vermeye ve seyahat etmeye karar verdim. Hindistan ve Nepal gibi ülkelere gittim. Yoga ile uğraşmak istiyordum. İnsanın bu içindeki çelişkileri ve bu garanti hayat olarak görülen ama modern köleliğe doğru giden hayattan sıyrılmak istedim. Zincirler ile bağlı gibisin; para kazanacaksın, harcayacaksın, onu yap, bunu yap ve devam et ama her zaman o seviyede kal gibi bir baskı var. Bu durumdan kurtulmak istediğim için Hindistan’a gitmeye karar verdim. Hindistan’a gitmeden önce de Rusya’daki yoga eğitmenimin Nepal’de kamp ve yürüyüş düzenlediğini öğrendim. Hindistan’dan önce rotamı Nepal’e çevirdim” ifadelerini kullandı.

“Kariyer yerine yogayı seçtiğim için pişman değilim”

Hindistan’da yaşarken kendini evindeymiş gibi hissettiğini ve kariyer yapmak yerine yogayı seçtiği için pişmanlık duymadığını vurgulayan Karakaş, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Hindistan’da yaşarken kendimi evimde gibi hissettim. Orada bazı şeylerin farkına vardım. Sistem seni; şu var, bunu alayım, işte daha iyisi var onu da alayım, ya da komşumda bu var ben de niye yok gibi bir arzu, istek ve kıskançlık ile seni ihtiyacın olmayan şeylere yönlendiriyor. Bu kırılmayı hissettiğin noktada da bazı şeylere ihtiyacının olmadığını anlıyorsun. 10 ay boyunca 25 ülke gezdim ve en sonunda Türkiye’ye döndüm. Türkiye’ye dönünce de ‘Burada ne yapabilirim?’ diye düşünmeye başladım. Sonrasında da Eskişehir’e yerleştim. Yoga eğitimleri vermeye başladım. Evimin salonunda yoga eğitimleri verdim. Bir kafeye ortak oldum ve yoga eğitimlerine burada devam ediyorum.”

Umut Akıncıoğlu - Murathan Yıldırım