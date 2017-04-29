Diğer
Kategoriler

Rusya'da Putin karşıtı gösteri

Rusya'nın birçok şehrinde muhalifler Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı gösteri düzenledi. Bir sonraki seçimde Putin’in aday olmaması için gösteri düzenleyen muhaliflere polis müdahale etti. Yüzlerce gösterici gözaltına alındı.

Rusyada Putin karşıtı gösteri

29 Nisan 2017 23:48

Rusya'da muhalifler ülke çapında Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı gösteri düzenledi. Muhalifler, Vladimir Putin'in gelecek yıl Rusya’da yapılacak seçimlere katılmamasını isteyerek siyasetten çekilmesi çağrısında bulundu. Gösteriler başkent Moskova dahil Rusya Federasyonu'ndaki 32 şehirde gerçekleştirildi. Polis, protesto gösterilerine katılan yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

Gösteriler, Kremlin'in güçlü bir eleştirmeni olan eski petrol kralı Mikhail Khodorkovsky tarafından işletilen İngiltere merkezli Open Russia organizasyonu tarafından organize edildi.

Üç kez devlet başkanı seçildi

Rusya'nın 2000-2008 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılında yapılan seçimlerde Rusya Federasyonu Komünist Partisi başkanı Zyuganov'un önünde %52,9'luk oy oranıyla devlet başkanı seçildi. 2004 yılında yapılan seçimlerde %71'in üzerinde oyla tekrar devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak yerini yeni devlet başkanı Dmitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu. 4 Mart 2012'de 3. kez % 63.6 oyla Rusya Federasyonu'na devlet başkanı seçildi. 

Etiketler: Putin karşıtı gösteri, rusya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!