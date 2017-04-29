Rusya'da Putin karşıtı gösteri

Rusya'da muhalifler ülke çapında Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı gösteri düzenledi. Muhalifler, Vladimir Putin'in gelecek yıl Rusya’da yapılacak seçimlere katılmamasını isteyerek siyasetten çekilmesi çağrısında bulundu. Gösteriler başkent Moskova dahil Rusya Federasyonu'ndaki 32 şehirde gerçekleştirildi. Polis, protesto gösterilerine katılan yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

Gösteriler, Kremlin'in güçlü bir eleştirmeni olan eski petrol kralı Mikhail Khodorkovsky tarafından işletilen İngiltere merkezli Open Russia organizasyonu tarafından organize edildi.

Üç kez devlet başkanı seçildi

Rusya'nın 2000-2008 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılında yapılan seçimlerde Rusya Federasyonu Komünist Partisi başkanı Zyuganov'un önünde %52,9'luk oy oranıyla devlet başkanı seçildi. 2004 yılında yapılan seçimlerde %71'in üzerinde oyla tekrar devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak yerini yeni devlet başkanı Dmitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu. 4 Mart 2012'de 3. kez % 63.6 oyla Rusya Federasyonu'na devlet başkanı seçildi.