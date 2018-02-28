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Rusyada silahlı saldırı

Tataristanin başkenti Kazan'da gerçekleşen olayda sarhoş bir kişi silahla ateş ederek üç kişiyi yaraladı.

Rusyada silahlı saldırı

28 Şubat 2018 02:18

Rusya Özerk Cumhuriyeti Tataristan'ın başkenti Kazan'da silahlı saldırı meydana geldi. Tanınmayan bir şahıs elindeki silahla binaya girerek ateş açtı. Olayda 3 kişi ağır yaralandı. Avangardnaya Caddesi'ndeki evlerden birinde olan olayın sebepleri araştırılıyor. Tataristan İçişleri Bakanlığına göre Kazan'da yaşayan bir kişi, bir evde polis memuru dahil olmak üzere üç kişini yaraladı. Açıklamadan önce polis memurunun öldüğü bilgisi yayılmıştı. Tataristan İçişleri Bakanlığı resmi bilgisinde ise "Kazan'daki Avangardnaya Caddesi'ndeki evlerden birinde bir silahlı saldırı yaşandı. Suçluyu tutuklamak için özel bir operasyon yapıldı. Operasyon sırasında, bir polis memuru, bir Rosgvardia çalışanı ve bir yerel ikamet sakini yaralandı" cümleleri yer alıyor. Kazan polisinden verilen bilgilere göre saldırı yapan kişi polis tarafından yakalandı.

Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlattı, saldırının detayları araştırılıyor.
 

Etiketler: rusya, silalı saldırı

 

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