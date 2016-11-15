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Rusya’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Rusya’da Moskova kentine ve Kuzey Kafkasya’ya saldırı hazırlığında olduğu bildirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Rusyada terör operasyonu: 5 gözaltı

15 Kasım 2016 11:18

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova ve Kuzey Kafkasya’da saldırı hazırlığında olan ve terör örgütü DEAŞ’la bağlantısı bulunduğu ifade edilen 5 kişinin gözaltına aldığını duyurdu. Operasyon kapsamında 5 silah, 2 el yapımı patlayıcı ve 10 kilogram TNT’ye el konuldu. FSB tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kafkasya ve Moskova’da saldırı gerçekleştirmek amacıyla kurulan örgütün faaliyetlerinin engellendiği kaydedildi.
Cumartesi günü de Moskova ve Saint Petersburg’da saldırı planlayan 10 Orta Asyalı oldukları belirlenen zanlı yakalanmıştı. 

Etiketler: gözaltı, terör operasyonu


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