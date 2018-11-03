Rusya'da tren kamyona çarptı: 20 yaralı

Belarus'un başkenti Minsk'ten Rusya'nın güney kentlerinden olan Soçi'ye giden 301 numaralı tren seferi, Krasnodar bölgesi ilçelerinden Timashevskaya'da ilerlerken hem zemin geçitte bir kamyon karşıya geçmek isterken tren ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından kamyon parçalara ayrılırken kamyon şoförü kazadan ağır yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan kamyon şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken trende seyahat eden toplam 19 yolcunun da çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandığı, 4 yolcunun olay yerinde tedavi edildiği, 15 yolcunun ise hastanelere sevk edilerek burada tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Krasnodar bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı tarafından olaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenilirken kazanın sinyalizasyon arızası nedeniyle oluşmadığı, tamamen şoför hatası nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği üstünde duruluyor. Tren seferlerinin kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat durdurulduğu öğrenildi.

Erhan Altıparmak

