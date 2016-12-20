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Rusya’da üçlü Suriye toplantısı

Suriye’deki krize çözüm bulmak amacıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da Türk, Rus ve İran dışişleri bakanları üçlü bir zirve yaptı. Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ve Cevad Zarif, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusyada üçlü Suriye toplantısı

20 Aralık 2016 18:27
Rusya’da üçlü Suriye toplantısı - Tıkla İzle

Toplantının ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, üç ülkenin, ortak bir bildiriyi kabul ettiğini duyurdu. Bildiride yapılacakların belirlendiğini kaydeden Lavrov, Doğu Halep’ten tahliyeler konusundaysa, "Tahliyelerin bir iki gün içinde sona ereceğini düşünüyorum” dedi.

Bildiriyle Suriye’deki taraflar arasında anlaşma yapılması konusunda anlaşan 3 ülke, anlaşmanın garantörü de oldu. Bölgede şiddet olaylarının sona ermesi ve insani yardımların ulaştırılması konusunda da mutabakat sağlandı.


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