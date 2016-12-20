Toplantının ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, üç ülkenin, ortak bir bildiriyi kabul ettiğini duyurdu. Bildiride yapılacakların belirlendiğini kaydeden Lavrov, Doğu Halep’ten tahliyeler konusundaysa, "Tahliyelerin bir iki gün içinde sona ereceğini düşünüyorum” dedi.

Bildiriyle Suriye’deki taraflar arasında anlaşma yapılması konusunda anlaşan 3 ülke, anlaşmanın garantörü de oldu. Bölgede şiddet olaylarının sona ermesi ve insani yardımların ulaştırılması konusunda da mutabakat sağlandı.