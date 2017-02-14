

Puşkin, “Bu uzay aracı, özel yatırımcı parasıyla geliştiriliyor, Rus kozmodromunda başlatılacak, yaklaşık 100 kilometre dünyanın üstünde Yuri Gagarin'in uçuşunun rakımında gezi uygulanacak. Ön tasarım çalışmaları devam ediyor. Organizasyon sorunları nedeniyle çalışmalara başlamanın tarihi değiştirildi. Uçuş testlerinin başlaması 2019-2020 yılları olarak planlandı” dedi.

"KosmoKurs" şirketi daha önce geminin tasarımı için "Roscosmos" devlet şirketi tarafından onay aldığını belirtti.

Puşkin, “Adaylar, uzay gemisine gelme iznini üç günlük eğitim, tıbbi muayene ve ödeme gerçekleştirdikten sonra alabilecekler. 6 turistlik grup eşliğinde 15 dakikalık uçuş sunulacak. Herkes 5-6 dakika içinde 30 metrekarelik kabinde serbestçe hareket edebilecek” dedi.