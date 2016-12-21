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Rusya’da vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 58’e yükseldi

Rusya’da içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi.


21 Aralık 2016 13:09

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan Irkutsk kentinde geçtiğimiz günlerde içinde alkol bulunan vücut losyonu içen en az 41 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 58’e yükseldiğini duyurdu. Losyon içerek hastaneye kaldırılan 37 kişinin tedavisi ise sürüyor. Hayatını kaybedenler arasında bir doktor ile anaokulu öğretmeninin de bulunduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 35 ila 50 arasında değiştiği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Oleg Yaroshenko, tedavileri süren hastalarının yarısının durumunun ağır olduğunu ifade ederek, "Doktora çok geç başvurdular. Yaşama şansları çok düşük" dedi. 


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