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Rusya’da yanan AVM’nin müdürü ve güvenlik görevlisi tutuklandı

Rusya'da yanarak 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM'de, alışveriş merkezinin müdürü ve bir güvenlik görevlisi tutuklandı.

Rusyada yanan AVMnin müdürü ve güvenlik görevlisi tutuklandı

28 Mart 2018 17:55

Rusya'nın Kemerovo kentinde “Zimnya Vişnya” alışveriş merkezinde yaşanan yangın faciasıyla ilgili Zavodski Bölge Mahkemesi idari kadrodan 2 kişiyi tutuklama kararı aldı. Mahkeme, alışveriş merkezinin müdürü Nadejda Suddenok’un 25 Mayıs'a kadar 2 ay süreyle tutuklanmasına karar verdi. 

Mahkeme, güvenlik uyarı sistemini kapatılmasından sorumlu güvenlik görevlisi Sergey Antyuşin'in ise bir sonraki mahkemeye kadar tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. Olayda sorumlu tutulan 3 kişinin daha mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor. 

Kemerova'daki 4 katlı alışveriş merkezinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen yangında, 41'i çocuk toplam 64 kişi hayatını kaybetmişti.  

Şehriyar İmanbeyli
 

Etiketler: rusya

 

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