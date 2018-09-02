Rusya'da yolcu treni yandı

Sibirya’nın Tomsk şehrinden Krasnodar’a bağlı Anapa şehrine hareket eden 134 numaralı yolcu treninde çıkan yangında bir vagon tamamen yandı. Trenin son vagonunda bulunan elektrik sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Vagondaki 17 yolcu diğer vagonlara kaçtı. Makinist treni durdurarak yanan vagonu ayırdı. İtfaiye ekipleri yangını büyük uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında vagon kullanılamaz hale gelirken, büyük bir faciadan dönüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Erhan Altıparmak

