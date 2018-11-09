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Rusya'dan ABD'nin Yemen politikasına ağır eleştiri

Rusya'dan ABD'nin Yemen politikasına ağır eleştiri
Rusya'dan ABD'nin Yemen politikasına ağır eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yemen'deki savaşın taraflarından Arap Koalisyonu’na doğrudan askeri destek sağladığını belirterek Washington’un Yemen politikasına ağır eleştirilerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Yemen'deki savaşın taraflarından Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği Arap Koalisyonu'na doğrudan askeri destek sağladığını belirtti. Açıklamada, ABD'nin Yemen politikasını değiştirmeyeceği vurgulanarak, "Son günlerde Arap Koalisyonu'nun kanlı ve yıkıcı saldırıları yükselişe geçti” ifadelerine yer verildi. 

ABD Yönetiminin, Yemen'deki savaşın tüm taraflarına savaşı bırakmalarını söylemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'e taraflar arasında arabuluculuk yapması çağrısında bulunuldu.  

Şehriyar İmanbeyli
 

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