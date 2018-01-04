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Rusya’dan ABD’ye İran uyarısı

Rusya, ABD’yi İran’ın iç işlerine karışmaması konusunda uyardı.

Rusyadan ABDye İran uyarısı

04 Ocak 2018 14:05

İran’da 28 Aralık’tan bu yana devam eden gösterilere ABD Başkanı Donald Trump’tan destek mesajları gelmesinin ardından İran, ABD’yi BM’ye şikayet etmişti. İran’a bir destek de Rusya’dan geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD’yi İran’ın içişlerine karışmaması konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD'den büyük yardım göreceksiniz" demişti. 

Etiketler: ABD, iran, rusya

 

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