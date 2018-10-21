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Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: 'Çok tehlikeli bir adım'

Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: 'Çok tehlikeli bir adım'
Rusya'dan ABD'ye sert yanıt: 'Çok tehlikeli bir adım'

Rusya, ABD’nin "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"ndan çekilmesine ilişkin, “Çok tehlikeli bir adım” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklayarak iki ülke arasında yeni bir kriz başlattı. Donald Trump'ın açıklamasına Rusya'dan sert yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin bu kararını “Çok tehlikeli bir adım” olarak değerlendirdi. Washington'ın bu tür eylemlerini kınayan Rybakov, bu adımın uluslararası toplum tarafından eleştiri çekeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle ülkesinin "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"ndan çekileceğini açıklamıştı.  

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