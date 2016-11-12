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Rusya’dan ABD’ye yasak

ABD’nin eski emekli Rus Büyükelçisi Michael McFaul’un Rusya’ya girişi yasaklandı.

Rusyadan ABDye yasak

12 Kasım 2016 15:14

Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD’nin eski Rus Büyükelçisi Michael McFaul’un Rusya’ya girişi yasaklandı. Rusya’nın bu kararı ABD’nin bazı Rus yetkililerin ABD’ye girişini yasaklamasına misilleme olarak aldığı kaydedildi. McFaul ise, Rusya’ya vize başvurusunda bulunduğu sırada yasaktan haberdar olduğunu kaydederek, “Rusya’da onlarca arkadaşım var. Bu tür yaptırımların arkadaşlarımla iletişimi zorlaştırmasından dolayı üzgünüm” dedi. 

Eski büyükelçi, Kremlin’in yaptırım listesinde olduğunu bildiğini aktardı. McFaul, 2012-2014 yılları arasında ABD’nin Moskova büyükelçiliği görevini yürütmüştü. 

Etiketler: ABD, rusya


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