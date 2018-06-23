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Rusya’dan BM kararına sert çıkış

Rusya, BM Genel Kurulu’nun Rus askerlerinin, Moldova’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Transnistrian’dan çekilmesi yönündeki kararını eleştirdi.

Rusyadan BM kararına sert çıkış

23 Haziran 2018 22:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, Rus askerlerinin Moldova'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilen eden Transnistrian çekilmesi yönünde verdiği kararı eleştirdi. Bakanlık yatığı açıklamada, Rus askerlerinin tartışmalı bölgedeki varlığının barışı sağlamak amacı ile olduğunu vurgulayarak, verilen kararın Transnistrian’daki barış sürecini baltalayabileceğini ifade etti. Bakanlık açıklamada, BM’ye böyle bir teklifte bulunmasının asıl sebebinin ise Moldova’da yaklaşan parlamento seçimleri olduğu vurgusunu yaparak, “Bu girişimi, Rusya karşıtı duyguları kışkırtarak, yaklaşan parlamento seçimleri arifesinde puan kazanmaya çalışan Kişinev'deki bazı politikacıların propaganda çalışması olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Şehriyar İmanbeyli
 

 

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