Rusya’dan ‘Dağlık Karabağ’ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada Ermenistan hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ermenistan’ın şuanda çok zor bir siyasi süreçten geçtiğini vurgulayan Zaharova, ülkede siyasi istikrarın sağlanması halinde Dağlık Karabağ meselesinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtti. İlerleyen zamanlarda bu konuda çalışmaların yürütülebileceğini söyleyen Zaharova, "Ermenistan şu anda karmaşık bir siyasi dönem yaşıyor. Düşünüyorum ki, bir süre beklemeliyiz. Siyasi durum geliştiğinde müzakere başlatıla bilir" ifadelerini kullandı.

Şehriyar İmanbeyli