Rusya'dan Dünya Kupası'na rekor harcama

FIFA 2018 Dünya Kupası’nın yapılacağı Rusya’da organizasyon için şu ana kadar toplamda 500 milyon dolar para harcandı. Moskova’da basın toplantısı yapan FIFA 2018 Rusya Organizasyon Komitesi Direktörü Aleksi Sorokin yaptığı açıklamada, “Organizasyonun sorunsuz geçmesi, misafirlerin en iyi şekilde organizasyona katılabilmesi için yaptığımız organizasyonun toplam maliyeti 500 milyon dolar oldu. Ayrıca açılış töreni Moskova’da gerçekleşecek. Luzniki stadyumunda yapılan organizasyonda 20’den fazla devlet başkanı törenleri izleyecek” ifadelerine yer verdi.

Erhan Altıparmak

