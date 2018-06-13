Diğer
Kategoriler

Rusya'dan Dünya Kupası'na rekor harcama

Dünya Kupası'nın düzenleneceği Rusya’da organizasyon için harcanan para 500 milyon dolar oldu.

Rusyadan Dünya Kupasına rekor harcama

13 Haziran 2018 23:14

FIFA 2018 Dünya Kupası’nın yapılacağı Rusya’da organizasyon için şu ana kadar toplamda 500 milyon dolar para harcandı. Moskova’da basın toplantısı yapan FIFA 2018 Rusya Organizasyon Komitesi Direktörü Aleksi Sorokin yaptığı açıklamada, “Organizasyonun sorunsuz geçmesi, misafirlerin en iyi şekilde organizasyona katılabilmesi için yaptığımız organizasyonun toplam maliyeti 500 milyon dolar oldu. Ayrıca açılış töreni Moskova’da gerçekleşecek. Luzniki stadyumunda yapılan organizasyonda 20’den fazla devlet başkanı törenleri izleyecek” ifadelerine yer verdi.
Erhan Altıparmak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç