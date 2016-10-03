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Rusya'dan flaş hamle!

Rusya’nın tek uçak gemisi RFS Amiral Kuznetsov, Suriye’nin IŞİD’le mücadelesine destek vermek için önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz’e gönderilecek. 302 metre boyu ve 2 bin mürettebatı ile şimdiye kadar bölgeye gönderilen en büyük ve güçlü savaş gemisi özelliğindeki RFS Amiral Kuznetsov en son 2012’de Doğu Akdeniz’e gitmişti.

Rusyadan flaş hamle!

03 Ekim 2016 09:56

Rus uçakları ile ağır yara alan ve geri çekilmeye başlayan IŞİD ile mücadele başka bir boyuta taşınıyor. Suriye’ye askeri destek veren Rusya, elindeki tek uçak gemisi olan RFS Amiral Kuznetsov’u Doğu Akdenize’e göndermeye hazırlanıyor. Sayısı 50’yi bulan Su-33, MiG-29K ve Sukhoi Su-25UTG tipi uçakların yanısıra; 17 tane Kamov Ka-27 LD32, Kamov Ka-27 PLO ve Kamov Ka-27 S tipi helikopter ile Suriye kıyılarına gitmesi planlanan RFS Amiral Kuznetsov’un, 4 ay bölgede kalacağı öğrenildi. Amiral Kuznetsov’un halen Barents Denizi’ndeki bir tersanede bulunduğu ve uzun sürecek görevi için bakımlarının tamamlandığı öğrenildi. Doğu Akdeniz görevi öncesi Barent Denizi’nde Rusya donanması ile bir tatbikata katılan RFS Amiral Kuznetsov, Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Suriye kıyılarına ulaşacak.

Yankı uyandırdı

Önümüzdeki günlerde yola çıkması planlanan uçak gemisinin 4 ay gibi uzun süreliğine Doğu Akdeniz’de gönderilmesinin Rus basınında büyük yankı uyandırdığını söyleyen Moskova Devlet Üniversitesi Politika Sosyolojisi Doktora öğrencisi Efe Tanay, “Geminin en önemli askeri harekâtı. Uçak gemisi Amiral Kuznetsov büyük bir sınav verirken, Doğu Akdeniz’deki Rus donanmasına da komuta edecek. Hazırlıkların ve bakımların çok iyi yapıldığını biliyoruz. Geminin Suriye Devlet Başkanı Başar El Esad’ın talebi üzerine gönderilmesi de dikkat çekici. Savunma Bakanı Sergey Şoigu, askeri genel kurulunda yaptığı açıklama ile gelişmeleri duyurdu. Rus basını bu günlerde uçak gemisinin bu harekâtını konuşuyor” dedi.

RFS Amial Kuznetsov’un Doğu Akdeniz’deki 6 muharip ve 4 yardımcı gemiden oluşn Rus donanmasının da amiral gemisi olacağı öğrenildi.

Gökhan Karakaş - Milliyet gazetesi 

Etiketler: rusya, uçak gemisi


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