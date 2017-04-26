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Rusya’dan Gazipaşa Havalimanına ilk charter uçağı 189 yolcuyla indi

Moskova’dan Antalya Gazipaşa Havalimanına sezonun ilk charter uçuşu gerçekleşti. 189 yolcusu bulunan uçak su takıyla karşılandı.

Rusyadan Gazipaşa Havalimanına ilk charter uçağı 189 yolcuyla indi

26 Nisan 2017 22:16

Çoğunluğu Rus uyruklu olan kafileyi, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Alanya Turizm Tanıtım Vakfı (ALTAV) yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda turizmci karşıladı. Gazipaşa Belediyesi uçaktan inen yolculara meyve ve çiçek ikramında bulundu.

Uçaktan inen ilk yolculardan İrina Krohina, Rusya'da Turizm şirketinde çalıştığını ve arkadaş grubuyla Alanya'ya tatil yapmak amacıyla geldiklerini söyledi. Yolculardan Arina Markaryan da ilk kez Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Türkiye'de bir hafta kalacağını belirten Markaryan, "Çok güzel bir uçuş geçirdim, Türkiye çok güzel ve korkmuyoruz. Ruslarla Türkler arasında bir sorun yok" dedi.
Ekaterina İvanova adlı yolcu ise Alanya'ya daha önce iki kez geldiğini ve çok sevdiğini belirterek, "Dinlenmek, yüzmek ve güneşlenmek için geldim. Bir ay süreyle buradayım. Alanya'yı çok seviyorum" diye konuştu.
ODEON Tours Yer Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ozan Somaklar, bu senenin Rusya'dan ilk charter

uçuşunun gerçekleştiğini belirtti. İlk uçuşta 189 yolcunun bulunduğunu dile getiren Somaklar, "Bir ay boyunca her gün, 27 Mayıs'tan sonra ise günde iki kez olmak üzere sezon süresince Gazipaşa Alanya Havalimanına uçuş gerçekleştireceğiz. Tüm sezon boyunca 55 bin yolcuyu Gazipaşa'ya indirmeyi planlıyoruz. Bu da Antalya'ya indireceğimiz yolcunun yüzde 7'sine tekamül ediyor" dedi.
Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Rusya'dan Popeda'dan sonra gelen ikinci uçağın sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Sırada Anex Tour ve Pegasus olduğunu belirten Başkan Çelik, "İnşallah dolu dolu bir sezon geçireceğiz. Buradan Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye olan bu akımın artarak devam etmesini umuyorum" diye konuştu.

Karşılama törenine katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Turizmcilerimiz sene başında umutsuzdular ancak bizler umudumuzu hiç kaybetmedik, iyi olacağını söyledik. Sayın Dışişleri Bakanımızın ve turizmcilerimizin girişimleriyle sürekli olarak umut tazeliyoruz. Bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de bölgede bu yıl farklı bir Rus müşteri olacağını belirterek Gazipaşa Havalimanı'nın bölge ve müşteri memnuniyeti için son derece önemli olduğunu söyledi. Yolcuların inmesinin ardından protokol mensupları, turizmciler ve kabin ekibi birlikte pasta kesti. 

Ahmet Mervan Taş

Etiketler: charter uçağı, Gazipaşa Havalimanı


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