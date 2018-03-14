Diğer
Kategoriler

Rusya'dan İngiltere’ye sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin eski Rus ajanına karşı yapılan kimyasal saldırıdan Moskova'yı sorumlu tutmasını "provokasyon" olarak değerlendirdi. İngiliz hükümetinin 23 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi aldığı tedbirlerin düşmanca olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

Rusyadan İngiltereye sert tepki

14 Mart 2018 21:32

İngiltere Başbakanı Theresa May'in eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya karşı aldığı tedbirlere Rusya Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi. 

Rusya Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Skripal ve kızının zehirlenmesinde Rusya’nın rol oynadığı iddialarını bahane ederek aldığı “cezalandırma“ önlemlerinin eşi benzeri görülmemiş, iki ülke arasındaki normal diyalogu baltalayan açık bir provokasyon olarak nitelendirildi. 

İngiliz hükümetinin 23 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi düşmanca tedbir almasını ikili ilişkileri kızıştıran kabul edilemez ve yakışıksız eylemler olduğunu ifade eden Rus Dışişleri Bakanlığı, "Londra, soruşturmayı tamamlamak ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndekiler de dahil uluslararası formatları uygulamak yerine Rusya ile cepheleşmeyi tercih etti" açıklamasını yaptı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç