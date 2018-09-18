Rusya'dan İsrail'e gözdağı: 'Cevapsız kalmayacak'

Suriye'de Rus savaş uçağının düşmesinin ardından Rusya'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Askeri meslektaşları ile yaptığı görüşme sırasında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün İsrailli meslektaşlarımızı da konu ile alakalı bilgilendirdik. Özellikle İsrail Savunma Bakanına bu tür eylemlerin cevapsız kalmayacağını söyledim" ifadelerini kullandı. Şoygu, Rusya'nın olayla ilgili araştırmasının devam edeceğini ve suçlunun mutlaka cezalandırılacağını belirtti.

Suriye'nin Lazkiye kenti dün gece saatlerinde vurulmuş, ardından da Rus uçağının Akdeniz hava sahasında kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Lazkiye'nin Akdeniz'de konuşlandırılmış Fransa'ya ait firkateynden fırlatılan füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Lazkiye'nin vurulmasının ardından ise 4 İsrail savaş uçağının bölgede tespit edildiğini ve Rus uçağının İsrail'in sorumsuzluğu nedeniyle Suriye tarafından vurulduğu ifade edilmişti.

Şehriyar İmanbeyli

