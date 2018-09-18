İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'dan İsrail'e gözdağı: 'Cevapsız kalmayacak'

Rusya'dan İsrail'e gözdağı: 'Cevapsız kalmayacak'
Rusya'dan İsrail'e gözdağı: 'Cevapsız kalmayacak'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de düşen uçakla ilgili olarak "Rusya, İl-20 uçağının düşüşünü cevapsız bırakmayacak" dedi.

Suriye'de Rus savaş uçağının düşmesinin ardından Rusya'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Askeri meslektaşları ile yaptığı görüşme sırasında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün İsrailli meslektaşlarımızı da konu ile alakalı bilgilendirdik. Özellikle İsrail Savunma Bakanına bu tür eylemlerin cevapsız kalmayacağını söyledim" ifadelerini kullandı. Şoygu, Rusya'nın olayla ilgili araştırmasının devam edeceğini ve suçlunun mutlaka cezalandırılacağını belirtti.

Suriye'nin Lazkiye kenti dün gece saatlerinde vurulmuş, ardından da Rus uçağının Akdeniz hava sahasında kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Lazkiye'nin Akdeniz'de konuşlandırılmış Fransa'ya ait firkateynden fırlatılan füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Lazkiye'nin vurulmasının ardından ise 4 İsrail savaş uçağının bölgede tespit edildiğini ve Rus uçağının İsrail'in sorumsuzluğu nedeniyle Suriye tarafından vurulduğu ifade edilmişti.
Şehriyar İmanbeyli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.