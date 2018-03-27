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Rusya'dan NATO açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Rus personel sayısının azaltılması kararına ilişkin, "NATO'nun bu adımı, Avrupa'da güvenlik ile ilgili mevcut durumu zorlaştırıyor" açıklamasını yaptı.

Rusyadan NATO açıklaması

27 Mart 2018 20:07

NATO'nun Rus çalışan sayısının 30'dan 20'ye düşürüleceğini açıklamasının ardından Rusya'dan yanıt geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "NATO'nun bu adımı, Avrupa'da güvenlik ile ilgili mevcut durumu zorlaştırıyor. Böyle bir hareket Moskova ile Alyans ittifakı arasındaki ilişkileri zorlaştırıyor" denildi.
Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal krizine karşılık NATO bünyesinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini, çalışan ittifak bünyesindeki Rus çalışan sayısının da 30'dan 20'ye düşürüleceğini açıklamıştı.  

Şehriyar İmanbeyli
 

 

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