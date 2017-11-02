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Rusya'dan PYD davetine ilişkin yeni açıklama

Rusya’nın Soçi kentinde yapılacak Suriye kongresine terör örgütü PYD'nin de davet edilmesine yönelik tartışmalara ilişkin açıklama yapan Rus sözcü, davet listesinin yeniden hazırlanacağını belirtti.

Rusyadan PYD davetine ilişkin yeni açıklama

02 Kasım 2017 17:49

Rusya’nın Soçi kentinde yapılacak Suriye kongresine terör örgütü PYD'nin de davet edilmesine ilişkin Türkiye'nin tepkisi sonrasında yeni bir açıklama daha geldi. Rus sözcü tarafından PYD'ye davet skandalına ilişkin yapılan açılamada "konu yeniden değerlendirilecek" dendi. Rus sözcü, davet listesinin yeniden hazırlanacağını sözlerine ekledi.

Rusya'nın Suriye'deki etnik gruplar arasında diyalog için planladığı kongreye PYD'yi davet etmesinin ardından Türkiye'den "kabul edilemez" açıklaması gelmişti.
Kongre 18 Kasım'da Soçi'de toplanacak. 

Etiketler: PYD, rusya

 

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