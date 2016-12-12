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Rusya’dan ’Rex Tillerson’ açıklaması

Kremlin Sarayı, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Dışişleri bakanlığı için aday göstermeyi planladığı Rex Tillerson için “Görevlerini yüksek derecede profesyonel bir şekilde yerine getirmişti” denildi.

Rusyadan Rex Tillerson açıklaması

12 Aralık 2016 15:24

ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Dışişleri bakanlığı için aday göstermeyi planladığı Rex Tillerson için Kremlin Sarayı’ndan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, En büyük petrol şirketlerinden birinin başında olan biri olarak temsilcilerimizle iletişim halindeydi. Görevlerini yüksek derecede profesyonel bir şekilde yerine getirmişti” ifadelerini kullanmıştı. Rus Sözcü, Tillerson’un Putin’e ilişkin yakınlığına dair soruya ise, “İş toplantıları yaptılar. Aslında Putin, Tillerson ile birkaç bir araya geldi” yanıtını verdi. Peskov, “Tillerson’un Rusya Federasyonu için bir tehdit oluşturup oluşturamadığına dair iddialara değinmek gerekirse, Dışişleri Bakanı olmakla şirket yönetmek arasında fark var” dedi. 

Etiketler: rusya, Trump


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