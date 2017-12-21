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Rusya’dan S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını açıkladı.

Rusyadan S-400 açıklaması

21 Aralık 2017 21:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye, S-400'ün teslimatıyla ilgili tüm konular çözüldüğünü söyledi. Kojin, "Umut ediyorum ki, anlaşma birkaç gün içinde uygulama safhasına girer, mali durum da dahil olmak üzere tüm yönleri çözülür. Anlaşma iki finansal birleşmeden oluşacak. Anlaşmanın bir kısmı Türkiye tarafından, bir kısmı da Rusya'nın sağlayacağı kredi sayesinde karşılanacak " dedi.

Teslimatın uzun sürebileceğini belirten Kojin, “Malzemelerden bahsedecek olursak, çok karmaşık bir silah sistemi, bir ayda teslim edilebilecek bir kalaşnikof saldırı tüfeği değil. Bu yüzden belirli teslimatlar 2019 yılının sonlarında - 2020 yılının başında olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada, "Kimse Rusya ve Türkiye'yi askeri-teknik işbirliği için eleştirme hakkına sahip değil" ifadeleri kullanılmıştı. 

Şehriyar İmanbeyli

Etiketler: S-400 açıklaması, Vladimir Putin

 

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