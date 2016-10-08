ABD, Rusya’yı Demokrat Partinin kurum ve seçim kampanyalarına yönelik siber saldırı gerçekleştirmek suçlamıştı. Rusya’dan ABD’nin iddialarına yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ifadelerin eşi benzeri görülmemiş Rusya karşıtı histeri olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov seçim kampanyalarında ve mevut ABD yönetiminde Rus hackerlara karşı tahrik edici duyguların kullanılmasının hoş karşılanmadığını dile getirdi. “Bu suçlamalarla ilgili herhangi bir kanıt yok” diyen Ryabkov, suçlamaların Washington’daki siyasi düzene hizmet edenler tarafından ortaya atıldığını sözlerine ekledi.

Washginton’a ilk olarak geçtiğimiz yıl dile getirilen “siber saldırılarla birlikte mücadele edelim” önerisini yineleyen Ryabkov, Rusya ve Suriye’nin hastaneleri bombaladıklarını belirterek iki ülke hakkında savaş suçu soruşturması açılmasını dile getiren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’i kınadı. Ryabkov, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve Moskova’nın “ABD’nin iddialarının küresel hükmün yeni bir tipini” karşısında hayal kırıklığına uğradığını bildirdi. Fransa tarafından BM’ye görüşülmek üzere hazırlanan Suriye ile ilgili kasar tasarısına değinen Ryabkov, “Ne yazık ki ABD ve Paris arasında çok çok az sağduyu görüyoruz” dedi.