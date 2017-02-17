Diğer
Kategoriler

Rusya’dan SSCB'nin borçlarını kapatıyor

Rusya, yıl sonuna kadar Sovyetler Birliği’nin dış borçlarının ödenmesini tamamlayacak, son dilim Bosna ve Hersek’e gönderilecek.


17 Şubat 2017 21:38

Rusya Maliye Bakanlığı, Sovyet döneminden kalan borçların son diliminin bu yılın sonuna kadar ödeneceğini açıkladı. Son ödeme Bosna Hersek’e yapılacak. Bakanlık yaptığı açıklamada Makedonya’ya 60,6 milyon dolarlık borcun ödendiğini ve Rusya’nın, Sovyet borçların bitmesi için sadece bir ödeme kaldığını açıkladı. 125,2 milyon dolarlık borç 2017 yılı bütçesinden ödenecek. Rus Merkez Bankası yetkilileri "Anlaşma çoktan hazır sadece ülkeler onayladı sadece imzalar bekleniyor. Bir ödeme zorluğumuz bulunmuyor" dedi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!