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Rusya'dan Suriye açıklaması

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin uluslararası kuralları ihlal ettiği bildirildi.

Rusyadan Suriye açıklaması

14 Nisan 2018 05:44

Rusya'dan ilk tepki geldi. Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Şerin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik başlattığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti" dedi.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri hava saldırısının sonuçlarının olacağı konusunda uyarıda bulunarak, Rusya'nın Cumhurbaşkanına hakaret edilmesinin kabul edilemeyeceğini de sözlerine ekledi. Antonov attığı twitte, "Önceden tasarlanmış bir senaryo uygulanıyor. Yine, tehdit altındayız. Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Rusya Cumhurbaşkanına hakaret etmek kabul edilemez. Kimyasal silahların en büyük cephaneliğine sahip olan ABD diğer ülkeleri suçlamak gibi bir hakka sahip değil" ifadelerini kullandı. 

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